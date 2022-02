Petrópolis: Veja o antes e depois do rastro de destruição após temporal na cidade

As fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira, 15, deixaram um rastro de destruição e ao menos 44 mortos. Enxurradas levaram carros, enchentes inundaram casas e estabelecimentos comerciais e deslizamentos atingiram diferentes áreas do município. Autoridades atuam nesta quarta-feira, 16, em busca de outras vítimas do temporal.

Imagens da cidade mostram a dimensão do estrago causado pelas chuvas. Carros ficaram pendurados em estruturas e residências ficaram destruídas. Veja a seguir imagens de antes e depois do temporal.

Carro ficou pendurado em ponte

Estabelecimentos comerciais foram inundados

Veículos ficou preso em poste após enxurrada