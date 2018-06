Pezão anuncia UPP no Complexo da Maré

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), anunciou nesta terça-feira, 24, que a Unidade de Polícia Pacificadora do Complexo da Maré terá 2 mil policiais. Segundo ele, a ocupação dos territórios pela Polícia Militar, em substituição à Força de Pacificação do Exército, se dará de maneira "progressiva" até o mês de junho.

Pezão afirmou que, atualmente, 200 PMs realizam policiamento no complexo. "Em junho haverá 2 mil homens e o Exército sairá totalmente", declarou o governador do Rio. O anúncio ocorreu durante a inauguração da Companhia Integrada de Polícia de Proximidade (CIPP) na bairro do Grajaú, na zona norte do Rio.