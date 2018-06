PF emitirá passaporte em novo endereço no Rio

A Delegacia de Imigração (Delemig) da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro, será transferida no próximo dia 20 da superintendência regional da corporação, na Praça Mauá, centro da capital fluminense, para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim - Galeão, na Ilha do Governador. Com isso, entre os dias 20 e 27 deste mês, a solicitação de passaportes terá de ser feita no Posto Via Parque ou nas demais unidades da PF no Estado. Até o próximo dia 31, a superintendência apenas entregará passaportes. Quem possuir protocolos do posto Rio Sul deverá retirar o passaporte na Avenida Venezuela, até o último dia de agosto. A Delemig passará a receber requerimentos de passaportes no Terminal 1 do Galeão, a partir do dia 27, e entregá-los em setembro. De 20 a 24 de agosto, casos de urgência serão atendidos na Delegacia Especial da PF (Deain), no Terminal 2 do Galeão, ou nas outras unidades autônomas da PF no Rio, nos seguintes endereços: Niterói - Praça Fonseca Ramos s/n - ( em frente à Rodoviária) - Centro Fone: (21)2719-4030 Nova Iguaçu - Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2408 - Centro Fone:(21) 2667-1218 Volta Redonda - Avenida Sete de Setembro, 94 - Bairro Aterrado Fone: (24) 3346-1920 Macaé - Rua Roberto Silveira, 427 - Centro Fone: (22) 2772-1002 Campos dos Goytacazes - Rua Barão de Miracema, 158 - Centro Fone: (22) 2733-8666