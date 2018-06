PF faz operação no Rio contra quadrilhas de roubo de encomendas

RIO - A Polícia Federal (PF) realiza nesta sexta-feira, 31, no Rio de Janeiro operação contra duas quadrilhas que roubavam encomendas postadas nos Correios. De acordo com a PF, os grupos atuavam nas zonas norte e oeste da capital fluminense e são responsáveis por pelo menos 25 roubos.

Foram expedidos sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Ainda de acordo com a PF, três alvos são motoristas contratados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e outros dois envolvidos foram aprovados no último concurso da Polícia Militar do Rio.

Responsável pela investigação, o delegado Fábio Andrade, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Delepat) da PF, vai conceder mais detalhes sobre a Operação GPS nesta manhã, em entrevista coletiva.