PF prende 10 em operação contra roubo de cargas

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 13, 10 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de roubo de cargas, entre elas um cabo da polícia militar do 18º Batalhão, em Olaria, na zona norte. Havia mandados de prisão contra outros três acusados, que continuaram foragidos até as 11h40. A Operação "Coruja" conta com a participação de 160 policiais. De acordo com a PF, a quadrilha movimentou pelo menos R$ 8 milhões nos últimos três anos. Segundo a investigação, iniciada há três meses, os criminosos interceptavam caminhões de madrugada nas rodovias BR-101 e RJ-104, mantinham os motoristas em cárcere privado, retiravam os rastreadores e roubavam a carga, que era vendida para mercearias e pequenos mercados da região de São Gonçalo, Maricá, Alcântara e Itaboraí.