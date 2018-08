Planos inclinados do Rio podem parar a partir da próxima semana

RIO - Em um dos raros locais da região central do Rio onde ainda impera o silêncio, dois elevadores em um plano inclinado fazem um vaivém intenso durante todo o dia. Eles são um meio de transporte importante para quem quer subir da Rua do Russel à Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, uma das mais antigas da cidade e que fica no alto do morro. Mas o serviço gratuito de transporte corre o risco de parar a partir da próxima semana, no dia 15 de agosto.

O contrato da prefeitura do Rio com a empresa que opera o serviço está terminando e não deverá ser renovado. O mesmo vale para o serviço no plano inclinado que leva à Igreja Nossa Senhora da Penna, na Freguesia, na zona oeste da cidade.

“A gente só sabe que o contrato acabou, e vamos ter que sair”, lamenta a ascensorista Mônica Araújo, 50 anos, que há seis trabalha de terça a domingo em um dos elevadores na Glória. “Fiquei sabendo no comecinho do mês. Vou fazer o quê? Vou ter que procurar outro emprego. Com a crise que tem agora, fácil não vai ser.”

A movimentação na tarde de quinta-feira, 9, era pequena, mas segundo Mônica o problema maior será visto nos fins de semana. “O fechamento é um absurdo. Aqui vem muitos turistas na época de férias, no carnaval, mas é mais para os idosos, que vêm à missa aos domingos”, diz a ascensorista. “Eles não têm condições de subir a ladeira ou a escada a pé.”

Além da igreja, a região tem alguns poucos prédios que ladeiam uma rua estreita e pacata. Em alguns dos pontos, é possível vislumbrar com tranquilidade a Baía de Guanabara, motivo que faz do morro também um atrativo aos turistas que descobrem o local.

“Morei por anos na Rua do Russel e não conhecia. Fui descobrir depois de um tempo”, conta a estudante de Turismo Laura Alves Fulop, de 19 anos. Ela, na quinta-feira, usou o elevador do plano inclinado para apresentar a região à colega Elaine Hailer, que tem a mesma idade. Não sabia que o elevador corre o risco de ficar parado a partir da próxima semana. “É um meio de transporte importante e acho essencial. Deveria inclusive ser mais divulgado. Olha a vista, é maravilhosa!”

Ao Estado, a Rioluz, órgão da prefeitura responsável pelos cinco planos inclinados espalhados pela cidade, não confirmou o fechamento – tampouco assegurou que o local permanecerá aberto. Segundo a Rioluz, os contratos estão “em fase de reavaliação”. Ainda segundo o órgão, o plano inclinado que atende à favela Pavão-Pavãozinho, na zona sul, está parado por problemas técnicos e deverá voltar a operar hoje. Há equipamentos ainda no morro Dona Marta, também na zona sul, e na Igreja da Penha, na zona norte da cidade.