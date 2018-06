PM aposentado é morto em supermercado no Rio

SÃO PAULO - O policial militar reformado, cabo Isaías Barcelos, de 63 anos, foi morto, com um tiro no peito, na noite de quinta-feira, 24, ao se atracar com um assaltante na porta do supermercado Mundial, na Rua Santo Cristo, na zona portuária do Rio.

Trabalhando como segurança do estabelecimento, o policial aposentado foi abordado pelo criminoso, cujo comparsa o esperava do lado de fora em uma moto. Isaías resolveu entrar em luta corporal com o bandido e acabou baleado, morrendo no Hospital Souza Aguiar.

Uma bala perdida atingiu uma das pernas de um dos clientes, identificado como Nilton Rodrigues, de aproximadamente 60 anos, que foi levado para o mesmo hospital. Não se sabe ainda se a intenção dos criminosos era apenas roubar a arma do segurança ou se também iriam assaltar o supermercado.

A dupla fugiu levando a arma de Barcelos. Imagens do circuito interno de TV do supermercado registraram parte do ocorrido e já foram entregues à Divisão de Homicídios.