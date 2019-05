PM atira contra família que se assustou com viaturas no escuro em Angra

RIO - Um homem que voltava para casa com a família em Angra dos Reis, no litoral fluminense, assustou-se ao se deparar com três viaturas da Polícia Militar com luzes apagadas e paradas em local escuro. Ele deu marcha à ré no carro e então os policiais atiraram em sua direção. No carro havia um casal, duas crianças de 4 e 9 anos e uma amiga da família. Ninguém se feriu.

A família tinha ido a uma confraternização na casa de amigos e voltava para casa quando se deparou com os carros da PM, na Vila da Petrobrás. Assustado, o motorista decidiu voltar à casa dos amigos e deu marcha à ré. Os policiais então atacaram o veículo a tiros, que atingiram os pneus, a parte da frente e a lateral do veículo.

O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis), e as armas dos policiais foram apreendidas para serem submetidas a perícia.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que os agentes foram chamados para intervir em um tiroteio entre criminosos no bairro Monsuaba, vizinho da Vila da Petrobrás. Ao chegar ao local a PM teria sido recebida a tiros e revidou. O carro da família teria ficado no meio do tiroteio.