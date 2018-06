PM de folga reage e atira em dois suspeitos dentro de trem no Rio

RIO - Dois homens foram baleados dentro de um trem do Ramal Deodoro na altura da Estação Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 30. De acordo com informações do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), um policial militar de folga resistiu a uma tentativa de assalto e atirou contra dois suspeitos. Eles foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde estão internados sob custódia.

Com os suspeitos foi apreendida uma pistola 9 mm. O caso será investigado pela 25ª Delegacia de Polícia, no Engenho Novo. Em nota, a SuperVia afirmou que, por volta de 7h50, acionou o GPFer e o Corpo de Bombeiros.

Por causa da ocorrência, os trens do Ramal Deodoro tiveram a circulação interrompida temporariamente. De acordo com a concessionária, "os passageiros foram informados das alterações necessárias por meio do sistema sonoro de trens e estações".