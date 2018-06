PM de UPP do Rio é baleado durante patrulhamento

RIO - Um policial militar lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier, na zona norte do Rio, foi baleado na tarde desta quinta-feira, 19, por bandidos na região conhecida como Cachoeira Grande. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), policiais realizavam patrulhamento quando foram atacados. O PM baleado foi levado para o Hospital Naval Marcílio Dias. Ele foi medicado e já recebeu alta hospitalar.

Segundo a CPP, um segundo homem também teria sido atingido. O policiamento está reforçado na região. A estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste do Rio e fica perto da região onde houve o tiroteio, chegou a ser fechada por causa de uma operação policial, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), que monitora a situação de trânsito na cidade.