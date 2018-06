PM do Rio faz megaoperação no Morro da Mineira Os policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro de Estácio, no Rio, iniciaram na manhã desta terça-feira, 27, uma megaoperação no Morro da Mineira, após denúncias anônimas de moradores. De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas pela PM, seis pessoas foram mortas na favela durante briga entre facções criminosas nesta madrugada. Segundo a polícia, várias viaturas e até os veículos blindados estão no local. Ainda não há informações sobre apreensões, feridos ou presos.