PM do Rio mata cinco em operação de busca por Fat Family

RIO - Cinco pessoas morreram na manhã desta quarta-feira, 22, durante operação da Polícia Militar na favela do Rola, na zona oeste, de busca pelo traficante Nicolas Pereira de Jesus, o Fat Family. O criminoso foi resgatado no domingo do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, por comparsas armados de fuzis, pistolas e granadas, que invadiram a unidade. O bandido não foi localizado na favela, tampouco os bandidos que o levaram. É o terceiro dia de megaoperação frustrada de caça aos criminosos.

A PM divulgou que os cinco mortos eram traficantes que reagiram à ação policial. Um homem que também seria criminoso foi ferido e socorrido. Os policiais prenderam um homem que era foragido da Justiça. Apreenderam um fuzil, três pistolas, uma granada e droga, que estavam em poder dos traficantes.

As buscas a Fat Family estão sendo feitas desde segunda-feira por PMs de 21 batalhões. A megaoperação se deve ao fato de Fat Family ser o chefe do tráfico no Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio, e pela ousadia da ação no Souza Aguiar.

Fat Family é irmão do traficante Marcos Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, que ganhou notoriedade por assassinar suas vítimas com crueldade, decapitando-as. Sua mãe, pai e um tio também são criminosos.