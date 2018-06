PM é baleada no rosto durante perseguição na zona oeste do Rio

RIO - Uma policial militar do 14º Batalhão de Polícia Militar (Bangu) foi baleada no rosto na madrugada desta segunda-feira, 25, durante uma perseguição na Estrada da Água Branca, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o comando do batalhão, PMs em um carro suspeitaram de um veículo que trafegava na via. Durante a abordagem, o motorista fugiu e ocupantes do carro fizeram disparos contra os policiais. Atingida na cabeça, a PM foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste.

Outros policiais que faziam parte da patrulha prenderam dois ocupantes do carro, que bateu no muro de uma igreja. Com eles foram apreendidos duas pistolas, dois carregadores, um radiotransmissor, um caderno de anotações e munições. De acordo com a corporação, a ocorrência será investigada pela 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).