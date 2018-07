PM é ferido durante operação em comunidade na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Um policial militar foi ferido durante operação no Morro do Turano, no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 5. Um homem acusado de chefiar o tráfico na região foi preso. Um fuzil e pacotes com drogas foram apreendidos.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora do Turano, militares da unidade e do Grupamento de Intervenções Táticas realizaram a operação no início da manhã. Durante as ações, disparos foram relatados pelos moradores. Um dos agentes foi atingido na perna e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. O estado de saúde do policial, segundo a PM, é estável.

OTT-RJ INFORMA : 05/07 - 05:30h Tiros no Morro do Turano no Rio Comprido. Operação policial. Cuidado na região. #OTTRJ — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) 5 de julho de 2018

No início da tarde, os agentes prenderam um homem suspeito de chefiar o tráfico na comunidade Paula Ramos, nas proximidades do Morro do Turano. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56mm, munições e diversos pacotes com drogas. O homem foi levado para a Cidade da Polícia, na zona norte do Rio.