PM é morto em confronto com traficantes no Rio

RIO - O sargento Ericson Gonçalves Rosário, de 34 anos, morreu após ser baleado por traficantes durante uma ação policial na zona norte do Rio, às 11 horas desta quinta-feira, 23.

Segundo os comandos das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) Jacarezinho e Manguinhos, equipes dessas duas unidades estavam checando denúncia de tráfico na área conhecida como Garganta, situada na divisa entre essas duas comunidades, quando foram atacados a tiros por criminosos que estavam sobre o telhado de uma fábrica.

Os policiais revidaram, houve confronto e Rosário, que atuava na UPP Manguinhos, foi baleado e levado para o Hospital Quinta D'or, em São Cristóvão (zona norte), onde acabou morrendo. Um homem que estava próximo ao local foi atingido por uma bala perdida. Levado por policiais do 3º Batalhão (Méier, na zona norte) ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, sobreviveu, mas até as 17 horas não havia detalhes sobre seu estado de saúde.

O Comando Geral da PM determinou a realização de operação policial na comunidade do Jacarezinho, com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE), por tempo indeterminado, com o objetivo de capturar os criminosos envolvidos nesse tiroteio.

A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Méier). Em nota, a PM lamentou a morte do sargento, que trabalhava na corporação há 14 anos, era casado e não tinha filhos. Ainda não há informações sobre o enterro dele, que será feito com honras militares.