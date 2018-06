PM é preso acusado do seqüestro de Priscila Belfort

Um policial militar e um segurança foram presos nesta segunda-feira, 20, sob a acusação de terem seqüestrado a estudante Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, que desapareceu em janeiro de 2004. Eles estão entre os denunciados por Elaine Paiva da Silva, que se apresentou à polícia no início do mês e confessou participação no crime. O soldado Jalter da Silveira Borges Júnior foi preso no 12.º Batalhão da Polícia Militar (Niterói), onde trabalha. O segurança Isamar Francisco Gomes Júnior foi preso em casa em São Gonçalo, no Grande Rio. Segundo as acusações de Elaine, Borges Júnior teria dado cobertura à quadrilha. Os dois negaram participação no crime e disseram que conheciam Elaine de um centro de macumba no Morro do Estado, em Niterói. O local teria sido usado para o cativeiro de Priscila. Segundo a confissão feita à policia por Elaine, a universitária teria sido mantida ali por um mês, até ser transferida para outro cativeiro em Itaipu. Na semana passada, também foi preso o auxiliar de enfermagem Leandro Leite Rangel. O delegado Anestor Magalhães pretende fazer uma acareação entre Elaine e os presos. Magalhães ainda espera a quebra do sigilo telefônico de Elaine para confirmar se ela realmente ligou para Priscila, servindo de isca. Segundo Elaine, Priscila tinha uma dívida de R$ 9 mil com traficantes. A família nega que ela tenha sido usuária de drogas.