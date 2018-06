PM envolvido na morte de membro do AfroReggae terá prisão administrativa

SÃO PAULO - Um dos policiais militares acusado de envolvimento na morte de um coordenador da ONG AfroReggae, Evandro João da Silva, de 42 anos, em outubro de 2009, foi punido com 30 dias de prisão administrativa, no Rio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, a determinação da punição para o capitão Dennys Leonard Nogueira Bizarro, que já havia recebido pena de um ano de prisão no ano passado por prevaricação, foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, na última sexta-feira, 29, e confirmada pela secretaria nesta quarta.

A punição está de acordo com o crime de prevaricação pelo qual o oficial foi acusado. A medida foi tomada após a conclusão do inquérito que tramitava na Corregedoria Geral Unificada.

A conduta do outro policial envolvido, cabo Marcos de Oliveira Sales, será avaliada nesta quinta-feira, 4, pelo comandante da PM, coronel Mário Sérgio, na Corregedoria Interna da corporação, e sua consequente punição será anunciada.

Segundo denúncia do Ministério Público, os dois omitiram socorro à vítima, não impediram que os assaltantes fugissem e ainda tomaram para si os objetos roubados. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de lojas, próximas ao ocorrido, no centro do Rio. A Justiça inocentou os PMs dos crimes de furto, peculato, falsidade ideológica e concurso de crimes.