PM faz busca, mas não localiza Fat Family

Após receber denúncia anônima, a Polícia Militar do Rio fez neste sábado (02) uma operação no Morro Santo Amaro, no Catete (zona sul), para tentar localizar o traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos, resgatado do Hospital Souza Aguiar, no centro, em 19 de junho. Mas Fat Family não foi localizado.

Quando a PM chegou, por volta das 10 horas, foi recebida a tiros por criminosos. O intenso tiroteio assustou moradores nas imediações, que relataram nas redes sociais a tensão no local. Ninguém se feriu e também não houve detidos. A operação foi encerrada à tarde.

Desde que Fat Family foi resgatado, as polícias Militar e Civil promovem operações em busca do criminoso. Pelo menos dez pessoas já foram mortas em confrontos com agentes de segurança durante essas ações.