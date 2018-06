Adolescente é baleado durante operação policial na Rocinha

Atualizado às 13h20

RIO - Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) realizam desde a manhã desta quarta-feira, 17, uma operação para reprimir o tráfico de drogas na Favela da Rocinha, comunidade de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Um adolescente de 13 anos foi baleado durante a ação. A vítima foi atingida no rosto e está em avaliação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o adolescente foi atingido no rosto e a bala não atingiu o cérebro. O estado de saúde é estável.

A polícia ainda não divulgou informações sobre prisões e apreensões. Nas redes sociais, moradores relatam um clima de confronto na comunidade, com tiros, bombas e fogos de artifício.

"Muitos tiros no Cesário, Valão e Roupa Suja. Por favor, não saiam de casa", publicou um site de informações sobre a comunidade.

Participam da ação policiais do Batalhões de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do grupamento aeromarítimo.