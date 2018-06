PM impede arrastão e Linha Vermelha fecha por duas horas

Motoristas que passavam pela Linha Vermelha (via expressa que liga o centro do Rio à Baixada Fluminense e leva ao Aeroporto Internacional Tom Jobim) na manhã deste sábado, 15, se surpreenderam com uma ação ousada de criminosos vindos da favela Parque Alegria. Armados, eles fecharam a pista em direção à Ilha do Governador para roubar veículos. Os automóveis que vinham atrás voltaram de marcha ré. A Polícia Militar foi avisada da ação e começou uma troca de tiros com os bandidos. Dois ladrões foram feridos, sendo que um foi baleado e outro acabou atropelado por um motorista. Além disso, dois homens que participavam da ação foram presos e um revólver foi apreendido. Nenhum veículo foi roubado, segundo a polícia. Por conta do confronto, a pista da Linha Vermelha ficou fechada por quase duas horas, entre 9h15 e 11 horas. De acordo com a polícia, criminosos do Parque Alegria (favela vizinha à Linha Vermelha) já haviam assaltado motoristas na Linha Vermelha durante o ferido prolongado de 7 de Setembro, quando o trânsito ficou complicado por causa da grande quantidade de veículos na pista. Bala perdida Na noite de sexta-feira, uma mulher foi morta por uma bala perdida perto do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Josane de Fátima Mariano, de 46 anos, estava em um ponto de ônibus quando foi atingida no peito. Segundo informação da PM, policiais e traficantes da favela travavam um tiroteio naquele momento na Rua Visconde de Santa Isabel, que dá acesso ao morro - não se sabe de que lado partiu o disparo que matou Josane, que morava na comunidade.