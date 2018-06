PM morre após ser baleado na zona norte do Rio; nº de policiais mortos no Estado em 2018 vai a 43

SÃO PAULO - O sargento da Polícia Militar do RJ Luiz Felipe de Castro Moraes, de 43 anos, morreu na noite de terça-feira, 8, no bairro de Brás de Pina, zona norte do Rio, elevando para 43 o número de policiais mortos no Estado em 2018.

Segundo informações da corporação, Moraes foi encontrado baleado ao lado de seu veículo. Ele chegou a ser socorrido por policiais militares do 16.º BPM (Olaria) e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu.

No dia 4, uma tentativa de roubo de carga em uma rodovia que passa por São Gonçalo, região metropolitana do Rio, terminou com a morte do cabo Eduardo da Conceição Rosa, de 34 anos.

Ele trabalhava no 5.º Batalhão (Praça da Harmonia), no Rio, mas estava de folga e, acompanhado por outro policial militar na mesma situação, fazia bico escoltando um caminhão de uma loja de eletrodomésticos.

