O policial militar William Rodrigues, de 35 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 15, durante um tiroteio com traficantes no Largo do Pato, em Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, o policial estava na corporação há 10 anos e trabalhava no 18º BPM, de Jacarepaguá.