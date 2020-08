PM prende duas pessoas em operação na Cidade de Deus

A Polícia Militar realiza uma operação na manhã desta quarta-feira, 26, na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio de Janeiro. Duas pessoas foram presas, e uma arma e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas foram apreendidas.

A operação acontece apesar de estar em vigor a proibição de ações em favelas durante a pandemia do novo coronavírus. A Secretaria de Estado de Polícia Militar, contudo, informou se tratar de "ação excepcional e planejada com dados de inteligência, conforme previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal atualmente vigente".

Segundo a secretaria, a operação está sendo feita para "apurar denúncias, coibir práticas criminosas e remover obstáculos colocados em vias públicas". Além de dois batalhões da PM, um drone está sendo utilizado pelo Grupamento Aeromóvel para fazer o monitoramento da área.