PM reformado é suspeito de matar 2 ao reagir a assalto no Rio

RIO - Dois homens, apontados como suspeitos pela Polícia Militar, morreram após tentativa de assalto a um ônibus na manhã desta quarta-feira, 27, no Catete, zona sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, um PM reformado que estava no coletivo reagiu à tentativa de assalto de três homens. Ele atirou contra eles; dois morreram e um conseguiu fugir, de acordo com a corporação.

Segundo a polícia, a tentativa de assalto ocorreu dentro de um ônibus da linha 132, que liga a Central do Brasil ao Leblon. Na altura da Rua Buarque de Macedo, no Catete, "assim que três marginais anunciaram a intenção de roubar os passageiros, o policial reformado levantou e atirou contra eles", descreveu a PM em nota.

"Dois deles foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. O terceiro acusado fugiu do local". Ainda de acordo com a PM, que não revelou nomes, o policial reformado "ficou ferido no braço" e foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar por militares do 2º BPM (Botafogo). A ocorrência foi encaminhada para a 10ª Delegacia de Polícia Civil, também em Botafogo.