PMs encapuzados fazem reconstituição da morte de menino no Alemão

Atualizada às 20h51

RIO - Com a presença de 11 policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, no dia 2 no Complexo do Alemão (zona norte do Rio), a Polícia Civil do Rio tentou nesta sexta-feira, 17, reconstituir as condições exatas encontradas no momento do assassinato. A expectativa é de que o trabalho durasse mais de 12 horas.

O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Rivaldo Barbosa, marcou o depoimento dos PMs para as 17h30, a fim de ter condições de “temperatura e luminosidade” similares ao momento em que o menino foi baleado. Encapuzados, os policiais chegaram às 16h15 à localidade do Areal.

Sete policiais do Batalhão de Choque e quatro da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão foram ouvidos no inquérito que apura o crime. Dois admitiram ter disparado na ação.