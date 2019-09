PMs envolvidos em ação que matou Ágatha serão ouvidos no Rio

RIO - Os policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de apenas 8 anos, serão ouvidos no fim da manhã desta segunda-feira, 23, na Delegacia de Homicídios (DH) do Rio. A menina morreu no sábado, 21, após ser atingida por uma bala de fuzil na noite de sexta-feira, 20.

Além de ouvir os depoimentos dos PM, os investigadores deverão recolher as armas utilizadas na ação e encaminhar para perícia.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou em nota divulgada no sábado que lamentava “profundamente a morte da pequena Ágatha no Complexo do Alemão” e manteve a versão de que os agentes apenas revidaram a uma agressão de criminosos “quando foram atacados de várias localidades da comunidade de forma simultânea”. No entanto, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) comunicou que abrirá “um procedimento apuratório para verificar todas as circunstâncias da ação”.