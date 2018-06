PMs envolvidos em tiroteio no Rio se apresentam em delegacia

O sargento do Corpo de Bombeiros, Jorge Luiz Fortunato de Lima, de 40 anos, lotado no Batalhão da Penha, e o cabo da Polícia Militar, Leonardo Marques de Souza, de 35 anos, lotado no Batalhão de Choque, se apresentaram, na noite desta quarta-feira, 3, aos policiais da Delegacia de Homicídios (DH) do Rio.

Segundo a Polícia Civil, os policiais militares estiveram envolvidos em um tiroteio na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, que resultou na morte de uma pessoa e ferimentos graves em outra.

Contra eles foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Vara de Plantão Judiciário. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com o bombeiro e um simulacro de arma de fogo com o policial militar. Eles serão encaminhados, entre às 11 horas e 12 horas desta quinta-feira, para o Batalhão Especial Prisional (BEP).