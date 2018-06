PMs prendem o traficante Zeu, um dos assassinos do jornalista Tim Lopes

Enquanto as forças policiais e militares fazem uma megaoperação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, policiais do Exército reforçam o patrulhamento na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas vias da cidade.

Militares ocupam as passarelas para observar o trânsito e um taque de guerra está posicionado na altura de Manguinhos, na zona norte da cidade. Na Linha Amarela, outra via de grande circulação, há blitz em vários pontos.