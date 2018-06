PMs são mortos em tentativas de assalto na Baixada Fluminense

Dois policiais militares foram mortos na madrugada deste sábado, 30, em tentativas de assalto na Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, o cabo Leandro da Silva Pimenta, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Arará, estava de folga e foi morto ao reagir a um assalto, quando lanchava com um colega na Via Light. Os policiais atiraram quando quatro homens em um carro anunciaram o assalto. Um assaltante também morreu no confronto e outros dois foram presos. Em Nilópolis, a vítima foi o sargento Fábio Lima de Oliveira, lotado no 22º Batalhão da Polícia Militar (Maré). O policial estava em seu carro quando dois homens o abordaram. Ao perceberem que a vítima era PM, os assaltantes atiraram.