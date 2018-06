Polícia Rodoviária Federal apreende 103 kg de cocaína em rodovia

RIO – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram três homens com 103,9 quilos de cocaína na Rodovia BR-101, perto do município de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos. O homens seguiam para Macaé, no Norte Fluminense, quando foram abordados pelos policiais. Um deles conseguiu fugir.

Os suspeitos ocupavam um carro e uma moto. Dentro do veículo, foram encontrados sacos de lixo com centenas de papelotes de cocaína. Os dois jovens que ficaram no local, um de 23 e outro de 26 anos, disseram morar em uma comunidade de Macaé e receberam uma ligação de um amigo do suspeito que fugiu para que buscassem a carga na Avenida Brasil, na altura da Linha Amarela.

Segundo eles, o material seria revendido em Macaé por cerca de R$ 2 milhões. Eles fora autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, no município do Norte Fluminense.