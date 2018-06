Polícia apreende 20 rojões em protesto contra a Copa no Rio

RIO - Vinte rojões com pregos e 178 ouriços foram apreendidos por policiais do Serviço Reservado do 6º Batalhão de Polícia Militar (Tijuca) nesse sábado, 28, durante protesto contra a Copa que reuniu cerca de 300 pessoas na Praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte da cidade. Durante a manifestação, 15 pessoas foram detidas por desacato e agressão e conduzidas à 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), onde o caso foi registrado.

Os policiais alegaram que manifestantes jogaram bombas caseiras contra os agentes do Batalhão de Grandes Eventos. No entanto, a reportagem do 'Estado' esteve no protesto e presenciou apenas uma bomba ser detonada, por PMs, contra manifestantes.

Além disso, manifestantes foram agredidos com golpes de cassetete, e jornalistas que registravam as agressões tiveram equipamentos danificados por policiais. Um deles foi o fotógrafo Marcos de Paula, do 'Estado', que teve quebrado o para-sol da máquina fotográfica.