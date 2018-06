SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na manhã desta segunda-feira, 21, duas metralhadoras calibre ponto 50 e 1.249 munições para o mesmo calibre, em Realengo, zona oeste da Cidade. As apreensões foram realizadas por agentes da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), na Rua Mesquita, próximo ao campo do Cruzeiro, na comunidade da Vila Vintém.