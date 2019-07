Polícia apreende 4 fuzis e mais de 2 toneladas de drogas na zona norte do Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) apreendeu mais de duas toneladas de drogas e quatro fuzis durante operação na Comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro neste sábado, 20. Durante a ação, 3 suspeitos foram mortos e 16 pessoas ficaram feridas, sendo 6 com mandados.

Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e das unidades do Comando de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), com apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA), realizaram operação com o objetivo de prender criminosos e apreender armas. O Batalhão de Ações com Cães também participou da apreensão.

No início da ação, as equipes do CPP foram atacadas por disparos e houve confronto. Logo após, dois indivíduos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Getúlio Vargas (HGV), mas não resistiram. Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma granada e drogas.

Em continuidade, os policiais se depararam com homens armados na área de mata, conhecida como 'Vacaria', onde houve novo confronto. Um indivíduo portando um fuzil AK, calibre 7,62, foi ferido e encaminhado ao HGV. Ele também morreu na unidade médica.

Já os policiais do BAC localizaram no terraço de uma casa, com auxílio dos cães farejadores, um fuzil calibre 7,62 e mais de duas tonelada e meia de drogas.

Os policiais do BPChq prenderam um homem com um revólver 32 e outros dois com mandado de prisão em aberto.

Na comunidade Fé e Sereno, policiais da UPP prenderam um homem que tentou fugir em uma motocicleta roubada.

Em outro ponto, as equipes também prenderam um suspeito vulgo 'LP da Penha'. Com ele foi apreendida uma mochila com drogas, artefatos explosivos e um rádio transmissor.

Na Vila Cruzeiro, policiais do BOPE apreenderam um fuzil Colt 5,56, 40 kg de maconha, 15 carregadores e dois rádios transmissores.

Balanço da ação:

3 mortos

16 presos (6 mandados)

4 fuzis

1 revólver 32

2 granadas/artefatos explosivos

1 moto recuperada

Mais de duas tonelada de drogas

#Agora #BAC acaba de apreender mais de uma tonelada de drogas no Complexo da Penha. O material foi apreendido durante a operação conjunta realizada por unidades da #CPP, #1CPA e #COE. ???Assista ao vídeo, curta, comente e compartilhe mais uma ação da @PMERJ !@PMERJ não para ! pic.twitter.com/yylQYfubSZ — PMERJ (@PMERJ) July 20, 2019

Favela do Batan. Dois suspeitos morreram na madrugada deste domingo, 21, durante troca de tiros com policiais militares na favela do Batan, em Realengo, bairro da zona oeste do Rio. Com a dupla, os policiais apreenderam armas e drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, homens do 14º Batalhão realizavam uma operação na favela quando entraram em confronto com os criminosos. Após a ação, os policiais apreenderam uma pistola .9mm e um revólver .357. Uma quantidade de drogas ainda não contabilizada também foi apreendida.