Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza desde o início da manhã desta quinta-feira, 14, uma operação para apreender máquinas caça-níqueis.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, participam da ação agentes de todas as delegacias do Rio, da Baixada Fluminense e de Niterói, na Região Metropolitana, com o apoio das delegacias especializadas.

As máquinas apreendidas ficarão temporariamente no Terreirão do Samba, no centro do Rio, e depois serão encaminhadas ao prédio do antigo Instituto Médico Legal (IML), também no centro da cidade. Às 12 horas, a assessoria ainda não tinha balanço da ação, que deve durar o dia todo.