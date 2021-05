Polícia Civil divulga lista de mortos em operação no Jacarezinho, no Rio

RIO - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) reduziu de 29 para 28 o número de mortos no massacre do Jacarezinho, favela da zona norte da cidade, na última quinta-feira. Destes, 27 são classificados pela polícia como "criminosos". A eles se soma o inspetor André Leonardo de Mello Frias, também morto na operação.

A informação de 29 mortos no Jacarezinho foi divulgada pela Polícia Civil neste sábado. Mas, no início da noite, o número foi revisto para 28. O argumento é que um dos nomes foi inserido duas vezes na lista.

"O equívoco aconteceu por conta de dois corpos que não estavam identificados no hospital, mas que já tinham sido identificados pela Delegacia de Homicídios, o que causou a contagem dupla", informou a PCERJ, em nota divulgada pela sua assessoria de imprensa.

Veja a lista das 28 pessoas mortas na operação no Jacarezinho: