Polícia Civil do Rio indicia 14 por bailes funk em meio à pandemia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu à Justiça a prisão cautelar de 14 pessoas apontadas como responsáveis por organizar bailes funk durante o período do carnaval deste ano. Entre os indiciados estão os MC Poze e Negão da BL, além de quatro DJs, incluindo Markinho do Jaca.

Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as festas de carnaval e eventos com aglomeração foram proibidos no Estado do Rio. Apesar disso, diversas festas foram registradas em diferentes cidades, em especial na capital e na baixada fluminense.

Investigações da polícia confirmaram a realização de bailes funk nas favelas do Jacarezinho, Pedreira e Acari, no Rio, além de outro na favela do Castelar, em Belford Roxo.

Os indiciados responderão pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas. Isso porque, segundo a polícia, a investigação apontou que o “Carnaval do Jaca”, “Pedra Folia”, “Acari Folia” e “Baile do Castelar Especial de Carnaval” foram realizados em áreas abertas nas comunidades sob controle de grupos criminosos dessas regiões.

Ainda segundo a Polícia Civil, os eventos fizeram, por meio das músicas, "apologia ao crime ou a criminosos, sendo também o sexo, a violência, o tráfico e o uso de drogas temas recorrentes das letras".

Indiciados:

Evento: Carnaval do Jaca - Comunidade do Jacarezinho

Marcos Almeida da Costa - DJ Markinho do Jaca

Leonardo Helcias Andrade Cardoso - “Leo”

Denílson Rodrigues Ferreira - DJ Denilson do Chapadão

Adriano de Souza Freitas - vulgo “Chico Bento”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Pedra Folia - Comunidade da Pedreira

Luiz Cedro da Silva Junior - “Junior”

André dos Santos Saraiva - DJ Andrezinho da Divisa

Rodrigo Santos Silva - DJ RD San

Rene de Freitas Lopes Araujo - vulgo “Coelho da Pedreira”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Acari Folia - Comunidade de Acari

Mateus Bento de Souza - “Negão da BL”

Gerson Rezende Sampaio e Silva

Alexsander Mesmer Fernandes - vulgo “Formigão”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Baile do Castelar Especial de Carnaval - Comunidade do Castelar

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva - MC Poze do Rodo

Rangel da Silva Castro

Jose Carlos dos Prazeres Silva - vulgo “Cem” ou “Piranha”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

O Estadão não conseguiu localizar as defesas dos acusados.