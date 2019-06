Polícia Civil prende ao menos 25 em operação contra roubo de cargas na Baixada Fluminense

RIO - Ao menos 25 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 6, em uma operação da Polícia Civil para prender traficantes acusados de roubo de cargas, roubo de veículos e sequestro. A Operação Caligarium está sendo realizada no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense.

As investigações da 59.ª DP apontaram que os traficantes do Complexo vinham praticando roubos de cargas, veículos e a estabelecimentos, além de sequestros, com o objetivo de aumentar os lucros do tráfico e perpetuar sua dominação nas comunidades de Duque de Caxias.

A apuração permitiu ainda identificar toda a organização criminosa que age na região, entre eles as principais lideranças. Os envolvidos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas e organização criminosa.

A Operação Caligarium conta com o apoio de delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), além de Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).