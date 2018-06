Polícia civil prende suspeita por sequestro de grávida no Rio

RIO – A Polícia Civil do Rio prendeu nesta sexta-feira Thaina da Silva Pinto, por suspeita de participação no sequestro de Rayanne Christini Costa Ferreira. Rayanne, que está grávida de sete meses, está desaparecida desde o último dia 13, conforme o jornal “Extra”. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, novas diligências estão em andamento para localizar a vítima.

Thaina prestou depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) na segunda-feira passada. Segundo a delegada Elen Souto, Thaina marcou um encontro com Rayanne na estação do sistema de trens urbanos e do Metrô do Rio Central do Brasil, no Centro do Rio.

Os policiais analisaram imagens das câmeras de segurança da estação e viram o momento em que a Thaina deixou o local em companhia da desaparecida, informou a Polícia Civil. Com base nas provas reunidas, a prisão de Thaina foi pedida à Justiça durante o plantão judiciário. A prisão foi decretada pelo crime de sequestro.

“Novas diligências estão em andamento para localizar a desaparecida e esclarecer o caso”, diz uma nota da Polícia Civil.