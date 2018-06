Polícia divulga retrato falado de homem que esfaqueou chilena

RIO - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) divulgou na noite desta sexta-feira, 22, o retrato falado do homem que esfaqueou a chilena Izidora Ribas Carmona, de 32 anos. A turista sofreu o ataque no pescoço durante um assalto na Praça Paris, na Glória, zona sul do Rio, na manhã desta sexta. Ela foi levada ao hospital e teve alta após atendimento.

Segundo a descrição feita por Izidora e por testemunhas do crime, o suspeito aparenta idade entre 24 e 30 anos, tem cerca de 1,75m e cabelos escuros curtos, não é magro e nem aparentava, no momento do crime, usar drogas. Ele também tem traços mestiços e lábios grossos. Quando abordou a vítima, o rapaz vestia short verde e camisa branca. No momento do roubo, o assaltante pegou o Kindle e um pendrive que estava em cima da canga da turista e ela começou a gritar pedindo ajuda. Os dois brigaram rapidamente e ele a ameaçou, afirmando que se gritasse mais iria matá-la, antes de se virar para deixar o local. "Eu não parava de gritar e ele ficou bravo, voltou e me deu a facada", explicou Izidora.