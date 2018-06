Polícia faz operação contra quadrilha de roubo de cargas no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio realiza na manhã desta segunda-feira, 31, uma operação em três comunidades da zona norte para cumprir 12 mandados de prisão contra uma quadrilha de roubo de cargas. O objetivo é cumprir ainda 19 mandados de busca e apreensão nas favelas Vila Cruzeiro, Kelson's e Cidade Alta.

Os criminosos procurados seriam responsáveis por roubar veículos que transportam cerveja, cigarros e eletrônicos na Avenida Brasil, importante via da cidade do Rio.

Ao todo, 84 policiais participam da ação, com auxílio de três blindados e dois helicópteros. Pelas redes sociais, alguns moradores da Vila Cruzeiro, comunidade que integra o Complexo da Penha, relataram barulho de tiros no início do dia.