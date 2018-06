Polícia do Rio faz operação em SP para apurar racismo contra filha de Gagliasso

RIO - A Polícia Civil do Rio deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira, 20, em São Paulo, para apurar a origem de comentários racistas sofridos pela filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Foram expedidos três mandados de busca e apreensão no Estado, a pedido da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

A delegada Daniela Terra, titular da DRCI, informou que dois mandados já foram cumpridos, um na cidade de Guarulhos, outro em Itaquaquecetuba. Durante a operação, que tem apoio da Polícia Civil de São Paulo, sete pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Uma delas é um adolescente de 17 anos, que confessou ser um dos autores das ofensas dirigidas à criança.

O adolescente relatou para a polícia ter criado um perfil falso no Facebook para fazer as ofensas, acreditando que, assim, ficaria impune. Também foram apreendidos celulares. Segundo informações da Polícia Civil, a delegada e a sua equipe continuam em diligências, ouvindo os conduzidos e verificando informações, para identificar outros envolvidos no crime.

O casal de atores registou o crime na DCRI, depois de comentários ofensivos sobre Titi, a filha adotiva do casal, serem postados em suas páginas na rede social. Um deles dizia: "Vcs tinham que adotar uma menina de olhos azuis isso sim iria combinar e não aquela pretinha parece uma macaquinha #lugardepretoénaafrica!!!", escreveu um internauta.