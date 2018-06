Polícia do Rio identifica assassinos de turista morto durante carnaval

RIO - Um jovem de 19 anos e um homem de 34 são os assassinos do turista alemão Fred Nietenf, esfaqueado durante um assalto na terça-feira de carnaval, no centro, informou a Divisão de Homicídios da Capital neste sábado, 28. Fred e a mulher, Sybille Jurth, foram atacados quando faziam um roteiro de visita a igrejas do centro, por volta das 14 horas.

Segundo a polícia, os assassinos, que atingiram Fred com facadas no peito, são André Luiz Barcelos de Oliveira, conhecido como "Orelha", e William Vieira dos Santos, o "Buiu" ou "Xixi". Eles continuam foragidos. No domingo de carnaval, o casal havia assistido ao desfile da escola de samba Unidos de Vila Isabel, onde a filha de Sybille, Friederike, violinista, desfilou, em homenagem ao maestro Isaac Karabtchevsky.

Sybille disse à polícia que o casal foi abordado quando fazia fotos da Igreja de São Francisco de Paula, perto da Rua Uruguaiana. Ferida no braço, ela afirmou que o marido não reagiu e apenas pediu calma aos assaltantes.