Polícia do Rio investiga estupro de adolescente de 13 anos

RIO – A Polícia Civil do Rio investiga mais um caso de estupro de uma adolescente. Desta vez, uma adolescente de 13 anos registrou o caso na 42ª Delegacia de Polícia (DP), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade.

Segundo a delegada Carolina Salomão, a vítima relatou ter sido atacada na última quarta-feira, dia 22, após deixar uma escola de dança. Conforme o relato, a adolescente foi estuprada por um homem em um terreno baldio.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que “as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias e autoria do fato”. “Imagens das câmeras de segurança foram solicitadas. A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exame de corpo de delito”, diz a nota divulgada pela Polícia Civil.

No fim do mês passado, ganhou repercussão o caso do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Morro da Barão, na Praça Seca – também na zona oeste do Rio, mas a cerca de 25 quilômetros do Recreio. O crime começou a ser investigado após divulgação de vídeos da vítima desacordada na internet.

A vítima e sua família foram incluídas num programa de proteção. Três acusados pelo crime estão presos preventivamente e são réus na Justiça.