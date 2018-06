Polícia prende suspeito de assassinar dublador de Harry Potter

RIO - A Polícia Civil do Rio prendeu na noite deste domingo, 11, um suspeito de atirar contra o PM Caio César Ignacio Cardoso de Melo, conhecido como dublador de personagens famosos do cinema, como o bruxo Harry Potter. Policiais militares que trabalhavam com o dublador teriam identificado Rafael Nascimento Silva, de 23 anos, como autor do disparo que matou o soldado. O suspeito foi preso em Inhaúma, na zona norte do Rio.

Caio César Ignácio morreu no último dia 30 de setembro, após ser atingido no pescoço durante uma patrulha de rotina no Campo do Sargento, no Complexo do Alemão. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Caio tinha 27 anos e era dublador desde criança, tendo atuado na versão brasileira de filmes como “A Vida é Bela”, “Rebelde”, entre outros.

O suspeito, conhecido como Rafinha, foi preso por policiais da 45ª Delegacia de Polícia, do Complexo do Alemão, junto com militares da UPP Fazendinha, que estavam na patrulha quando Caio Cesar foi alvejado. A prisão do suspeito já havia sido autorizada pela Justiça após solicitação da Delegacia de Homicídios, que investiga a morte do PM.

Junto com o suspeito, os policiais também prenderam em flagrante Rodrigo Freitas dos Santos, de 27 anos. Conhecido como Sapo, ele é apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico de drogas e autor de roubos.