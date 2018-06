Polícia do Rio prende travesti acusado de matar engenheiro

A polícia do Rio prendeu o travesti Peterson Gonçalves, de 25 anos, conhecido como Patrícia, que confessou o assassinato do engenheiro paulista da empresa Superpresa, Wilson Evangelista, morto com 13 facadas em um motel do Rio de Janeiro, em março de 2007. O namorado de Peterson, Fábio Dantas de Moreira, também foi detido por suposta participação no crime. A prisão aconteceu em um motel em Cascadura. O preso foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 11.