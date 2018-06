Polícia fará na sexta reconstituição da morte de mulher no Alemão

RIO - A Polícia Civil fará nesta sexta-feira, 17, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, a reconstituição do caso de Elizabeth de Moura Francisco, de 40 anos, morta no dia 1º de abril na localidade de Alvorada. De acordo com a delegada Patrícia Aguiar, a reprodução deve começar às 8h.

O plano da Delegacia de Homicídios (DH) é realizar a reconstituição das mortes do menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos - assassinado no dia 2, na localidade do Areal - e do ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora de Nova Brasília, Uanderson Manoel da Silva - morto em setembro de 2014 - na mesma data, mas o titular da DH da capital fluminense, delegado Rivaldo Barbosa, ainda não tem essa definição.