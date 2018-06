Polícia faz operação contra milícia da zona oeste do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Policiais da 33ª DP do Rio de Janeiro fazem, desde a manhã desta quinta-feira, 23, uma operação contra milícia que atua no bairro do Realengo, na zona oeste da capital.

Até as 13h20, 10 pessoas haviam sido detidas para ser averiguadas e prestar depoimento na delegacia. De acordo com a assessoria da polícia civil, foram apreendidos, em 15 pontos do Realengo, 400 botijões de gás cuja venda era controlada pelas milícia e quatro motos.