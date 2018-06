Polícia faz operação em morro da Tijuca e 4 pessoas são presas

Quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil no Morro do Turano, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Cerca de 200 homens da Polícia Civil cumpriam dez mandados de prisão e trinta de busca e apreensão. A incursão policial começou no início da manhã desta segunda-feira, 10, e quatro dos procurados foram presos, sendo três por ligação com o tráfico de drogas. A quarto detida foi uma mulher acusada de participar de um assalto à filial das Lojas Americanas do bairro também foi presa. De acordo com as primeiras informações policiais, não houve troca de tiros. Texto alterado às 12h40 para acréscimo de informações.