5:50 am, minha filha pula da cama -“mãe é tiro socorro” e os tiros vem do helicóptero da polícia! aqui na cidade de deus é assim só sobrevoa se tiver atirando pic.twitter.com/iyaTEzZKBv — Mayara + pode chamar de May :) (@meunomeemayaraa) March 19, 2019