Polícia faz operação no Complexo do Alemão para prender quadrilha

RIO - Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 8, em operação da Polícia Civil contra uma quadrilha de traficantes no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, ocupado por Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Outros nove integrantes do esquema já estavam presos, de acordo com a Polícia Civil e, no total, são portanto 17 detidos até agora na Operação Hidra, da delegacia própria do Alemão, a 45ª DP.

Além do Alemão, estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão também em Cordovil e na Favela da Mangueira, na zona norte do Rio, e em Angra dos Reis, na Região dos Lagos.

Participam da operação cerca de 190 policiais civis, que contam com dois blindados e um helicóptero. Além dos presos, foram apreendidas armas (em quantidade e calibres não detalhados até as 9h30 desta quinta-feira pela polícia) e um carro.